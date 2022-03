Mutige Zeugen verhindern Ladendiebstahl in Eisleben

Mehrere Flaschen Parfüm wollte ein Ladendieb in Eisleben entwenden. Doch aufmerksame Zeuge verhinderten dies.

Eisleben/MZ - Aufmerksame und mutige Zeugen haben in Eisleben einen Ladendiebstahl verhindert. Ein 26-Jähriger hatte in einer Drogerie versucht, mehrere Flaschen Parfüm zu entwenden. Die Zeugen übergaben den Täter an die Polizei, welche die Personalien des Mannes aufnahmen und ein Ermittlungsverfahren einleiteten, heißt es aus dem Polizeirevier.