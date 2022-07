Museumspass bietet freien Eintritt in 48 Häuser

Eisleben - Zum mittlerweile zehnten Mal präsentiert der Verein Erlebniswelt Museen die Ferienaktion VIP-Museumspass. Während der Sommerferien haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren damit freien Eintritt in 48 Museen im südlichen Sachsen-Anhalt und in Thüringen.

Die Pässe, die traditionell zur Zeugnisausgabe in allen Schulen im Landkreis Mansfeld-Südharz ausgegeben wurden, sind auch in allen teilnehmenden Museen sowie in Tourist- und Stadtinformationen erhältlich.

Gewinnspiel für eifrige Besucher

Verbunden ist der Pass mit einem Gewinnspiel, das einen Anreiz bietet, mehrere Museen zu erkunden. Für jeden Museumsbesuch gibt es einen Stempel. Besucher, die mindestens fünf Stempel gesammelt haben, nehmen an einer Preisverlosung teil.

Wie es in einer Mitteilung des Vereins Erlebniswelt Museen heißt, sei die Aktion nur dank der Unterstützung durch die Stiftung der Sparkasse Mansfeld-Südharz und den Landkreis Mansfeld-Südharz sowie zahlreicher weiterer Sponsoren möglich. Der Verein selbst wird mit Mitteln des Landes gefördert.

Thema „Geschichten“ in Eisleben

Zu den Museen, die mit dem Pass besucht werden können, gehören auch die drei Häuser der Stiftung Luthergedenkstätten in Eisleben und Mansfeld. Die Stiftung bietet auch in diesem Jahr wieder ein Programm für die Ferienkinder an. In Eisleben dreht sich dabei alles um das Thema „Geschichten“.

In den ersten beiden Ferienwochen, vom 18. bis 29. Juli, heißt es im Museum Luthers Sterbehaus „Eine Stadt mit sagenhaft vielen Geschichten“. Das Programm, das für Kinder und Jugendlichen von sieben bis 13 Jahren geeignet ist und wochentags von 10 bis 12 Uhr stattfindet, geht den sagenumwobenen Erzählungen aus der Geschichte Eislebens auf den Grund. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Kind.

Eigenes Bilderbuch gestalten

Etwas aktiver müssen die Teilnehmer beim Workshop „Geschichten, die noch nicht geschrieben sind“ werden. Dieser findet vom 22. bis 24. August ebenfalls im Sterbehaus statt. Dabei sollen die Kinder (sieben bis 13 Jahre) jeweils von 10 bis 13 Uhr mit einfachen Mitteln ihr eigenes Bilderbuch gestalten.

„Während des Drei-Tages-Workshops können sie Seite für Seite eine Geschichte, ganz egal, ob Tagträumereien, verrückte Gedanken oder spannende Handlungen, in Wort und Bild entwickeln und anschließend auch ein kreatives Cover gestalten“, erläutert Nina Mütze, Pressesprecherin der Stiftung. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.

Workshop „Zu Tisch bei Familie Luder“

Bereits in der ersten Ferienwochen vom 18. bis 22. Juli bietet auch das Museum Luthers Elternhaus in Mansfeld Kindern von sechs bis zwölf Jahren einen interessanten Workshop an. „Zu Tisch bei Familie Luder“ geht nicht nur Essgewohnheiten und Tischsitten in der Zeit vor 500 Jahren auf den Grund. Nein, die Teilnehmer sind auch aufgefordert, sich eigene Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Zudem wird auf Schloss Mansfeld am offenen Feuer gemeinsam gekocht und gegessen.

Anmeldungen für Eisleben per E-Mail unter [email protected] oder Tel. 03475/714 78 23. Für den Workshop in Mansfeld kann man sich unter [email protected] oder Tel. 034782/9 19 38 13 anmelden.