Museum bietet besondere Führungen in den Lutherstätten in Eisleben und Mansfeld an

In Luthers Elternhaus in Mansfeld bietet die Stiftung erstmals eine Führung an, bei der die Belange blinder und sehgeschädigter Menschen ganz besonders berücksichtigt werden.

Die Mitmachausstellung „Raus mit der Sprache“ kann im Rahmen des Internationalen Museumstages in Luthers Sterbehaus in Eisleben erlebt werden.

Eisleben/Mansfeld/MZ - „Museen mit Freude entdecken“ - unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Internationale Museumstag, der am Sonntag, 15. Mai, stattfindet. Auch die Stiftung Luthergedenkstätten hält an diesem Tag besondere Angebote für die Besucher der Lutherstätten in Eisleben und Mansfeld bereit, war von Pressesprecherin Katharina Bautz zu erfahren.