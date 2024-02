Der MSV Eisleben startet Samstag mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß in die verbleibenden Partien der Fußball-Landesliga Staffel Süd. Wie der Klassenerhalt noch geschafft werden soll.

MSV Eisleben startet mit einem Heimspiel gegen Farnstädt in die verbleibenden Partien

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Genau 16 Wochen hat der MSV Eisleben Zeit für ein mittleres Wunder. 16 Wochen, an deren Ende für den Traditionsverein entweder der Klassenerhalt und ein weiteres Spieljahr in der Fußball-Landesliga steht. Oder das Schreckens-Szenario, der bittere Gang in die Landesklasse, zur Gewissheit geworden ist.