Eisleben/Emseloh/MZ. - Nein, so hatte sich Steffen Heyer die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte bestimmt nicht vorgestellt. Von 2016 bis Mitte der Saison 22/23 war der 59-Jährige Trainer bei Eintracht Emseloh. Dann kam der Abschied und der Wechsel zum MSV Eisleben. Am Samstag nun spielten Heyer und sein MSV im Kampf um Punkte in der Landesliga Süd beim Verbandsliga-Absteiger aus Emseloh. Etwas mehr als 100 Zuschauer waren beim Kreisderby dabei.