Fußball-Landesliga Staffel Süd MSV Eisleben geht mit neuem Schwung in das Spiel gegen Bennstedt

Nach dem 3:1 im Nachholspiel gegen Farnstädt will die Elf aus Eisleben am Sonnabend den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Staffel Süd zurücklegen. Und auch die anderen Mannschaften aus dem Kreis wollen punkten.