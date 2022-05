Motorradfahrer bei Sturz zwischen Neehausen und Seeburg schwer verletzt

Seeburg/MZ - Bei einem Sturz zwischen Neehausen und Seeburg hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 56-Jährige kam auf der K 2315 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht, teilt die Polizei mit. Am Motorrad entstand rund 1.000 Euro Schaden.