Motocross-Fahrer schrecken Brutvögel am Salzigen See bei Röblingen auf

Symbolfoto - Der Salzige See bei Röblingen

Röblingen/MZ - Der Frühling lockt die Menschen hinaus in die Natur. Ein beliebtes Ausflugsziel ist dabei das Naturschutzgebiet „Salziger See“ im Seegebiet Mansfelder Land. Damit die Ausflüge nicht zu einer Belastung für die Pflanzen- und Tierwelt werden, appelliert die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe daran, sich an die regulären Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet zu halten.

Die gemeinnützige Stiftung engagiert sich als Eigentümerin seit vielen Jahren für den Schutz der wertvollen Tier- und Pflanzenwelt am Salzigen See.

Leinenpflicht für Hunde

Zu den Verhaltensregeln in einem Naturschutzgebiet gehört, dass Spaziergänger ausschließlich auf den Wegen bleiben und keinen Müll hinterlassen. Hundehalter müssen ihre Tiere an der Leine führen und die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beseitigen.

Darüber hinaus sei das Picknicken, Feuermachen oder das Bauen von Buden im Naturschutzgebiet nicht erlaubt. Besonders problematisch für die Natur am Salzigen See sei der Motorsport. So zerstören Motocross-Fahrer mit den schweren Maschinen die Bodenvegetation, schrecken durch den Motorenlärm Brutvögel sowie Wild mit Jungtieren auf und zerstören Gelege von Bodenbrütern.

Diese sportlichen Freizeitaktivitäten sind daher in Naturschutzgebieten grundsätzlich verboten.

Europäisches Vogelschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet „Salziger See“ ist wegen seiner außerordentlich reichen Vogelwelt als Europäisches Vogelschutzgebiet und europäisches Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen. Seit 2012 sind rund 470 Hektar Naturschutzland sowie angrenzende Flächen am Salzigen See in Obhut der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe.

Zahlreiche bedrohte Vogelarten brüten im Frühling und Sommer in dem Naturparadies: Zum Beispiel nutzen Bienenfresser die Trockenhänge als Kinderstube und Schlafplatz. Die Ufer- und Schilfbereiche bewohnen seltene Wasservögel wie Schwarz- und Rothalstaucher, die hier gut versteckt brüten. Auf den Wiesen nisten Feldlerchen sowie zahlreiche weitere gefährdete Wiesenbrüter.