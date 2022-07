Mondschiebern aus Blankenheim wird Graffiti gewidmet

Welche Pläne Lisa-Marie Fritsche mit zwei Künstlern in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra verfolgt.

Das Trafohäuschen in Hergisdorf soll auch verschönert werden.

Blankenheim/MZ - Die Blankenheimer Mondschieber sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Gemeinde präsent sein. Junge Leute des Ortes wollen ihn ein besonderes Denkmal setzen. Mit Lisa-Marie Fritsche, Jugendkoordinatorin in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, planen sie, die Bushaltestelle am Wendekreis mit einem entsprechenden Motiv zu verschönern.