Freizeitanlage in Eigenregie erneuert Mitglieder des SSV 1890 Wolferode sanieren ehrenamtlich ihre Platzbahnkegelbahn

Die 1998 erbaute Platzbahnkegelanlage in Wolferode hatte eine Sanierung nötig. Das haben nun die Mitglieder des SSV 1890 Wolferode selbst in die Hand genommen. Was erneuert wurde.