Mitglieder der IG Naturmacher befreien Wansleben von illegal abgelagertem Müll

Auf einer Fläche, die so groß wie zwei Fußballfelder ist, hat die IG Naturmacher in Wansleben Unmengen von Müll in stundenlanger ehrenamtlicher Arbeit aufgesammelt.

Wansleben/MZ - Reifen, Kühlschränke, Spritzen, leere Kanister, zerbrochenes Glas, Plastikverpackungen in rauen Mengen, Computerbildschirme und Hunderte von Zigarettenstummeln: All das ist am Samstag bei einer Müllsammelaktion zusammengekommen. Und das nur allein am Rand der Bundesstraße 80 von Eisleben in Richtung Halle am Abzweig Wansleben.