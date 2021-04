Mitarbeiter bedroht Mitarbeiter bedroht: Jugendliche berauben Supermarkt

Eisleben - In Eisleben haben am Montagabend drei Jugendliche einen Supermarkt beraubt. Wie die Polizei mitteilte, war das Trio ohne Mundschutz in dem Laden. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, bedrohten sie diesen mit einem Messer. Anschließend nahmen sie sich mehrere Lebensmittel und flohen damit, ohne zu ...