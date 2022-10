Weiterhin gehen Menschen In Eisleben gegen den Krieg in der Ukraine, wegen der Energiekrise und steigender Preise auf die Straße.

Eisleben/MZ - Der leichte Nieselregen am Montagabend hielt die rund 250 Demonstranten, nicht davon ab, sich auf dem Eisleber Markt zusammenzufinden. Auch in Sangerhausen (rund 270 Teilnehmer), Hettstedt (8) und Mansfeld (100) wurde demonstriert, war von der Polizei zu erfahren. Fahnen mit der Aufschrift „Wir sind das Volk!“ und Fahnen mit Friedenstauben führten die Demonstranten in Eisleben mit sich. Auch zwei, drei russische Flaggen mischten sich ins bunte Bild.