Spendenausfahrt im Mansfelder Land Mit „Simme“ und Co unterwegs für den guten Zweck

„Zwei Takte - ein Ziel“ hieß es am Wochenende wieder auf dem Wiesengelände in Eisleben. Dort trafen sich die Mopeds zur gemeinsamen, knatternden Ausfahrt bis nach Beyernaumburg. Der Erlös der Aktion geht an den Verein „Herzensangelegenheit“.