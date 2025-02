Debatte über beliebtes Wasserspiel Mit oder ohne Robbe? Gestaltung des Springbrunnens in Klostermansfeld wird diskutiert

Der Springbrunnen an der Ortsdurchfahrt von Klostermansfeld ist in die Jahre gekommen. Es besteht hoher technischer Sanierungsbedarf. Wann das Wasserspiel an der Ortsdurchfahrt instand gesetzt werden soll.