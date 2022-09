Mit dem Radbus aus Hettstedt zum Winzerfest am Süßen See

Eisleben/MZ - Der Radbus wird an diesem Wochenende noch einmal nach dem Fahrplan der Sommersaison rollen. In Absprache mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz verlängert die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) die Hauptsaison um vier Tage und bietet am 3. und 4. September zusätzliche Fahrten zum Winzerfest in Höhnstedt an. Das Weinfest findet dort an diesem Wochenende statt.