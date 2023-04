Frühlingswiese in Eisleben

Dominik Ricke (links) und Michael Türk von der Gerüstbaufirma Aßmann richten das Eingangstor zur Frühlingswiese her.

Eisleben/MZ - Das Eingangstor steht. „Herzlich willkommen“, heißt es auf dem Banner, das die Mitarbeiter der Eisleber Gerüstbaufirma Aßmann an der Stahlkonstruktion befestigt haben. Auch dahinter auf dem Festgelände ist der Aufbau für die Frühlingswiese längst in vollem Gange. Die Vorfreude auf das Volksfest ist groß bei den Schaustellern und Händlern – und bei den Ausstellern auf der Gewerbeschau „Reforma“, die seit jeher bei der Frühlingswiese das sprichwörtliche Salz in der Suppe ist.