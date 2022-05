Mirko Gutjahr: „Ich habe immer gedacht, zu Luther ist schon alles erforscht“

Der Archäologe und Historiker Mirko Gutjahr leitet jetzt die Museen in Eisleben und Mansfeld. Warum sich damit für ihn ein Kreis schließt.

Mirko Gutjahr an der Bornstedter Glocke an Luthers Geburtshaus.

Eisleben/Mansfeld/MZ - „Es war ein bisschen wie nach Hause zu kommen“, sagt Mirko Gutjahr. Der Archäologe und Historiker leitet seit Anfang des Monats die Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld. Zuvor hatte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg gearbeitet. „Das war auch eine schöne Stelle mit interessanten Projekten“, so Gutjahr, aber „mein Herz schlägt für Eisleben und Mansfeld“.