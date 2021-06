Ministerpräsident Reiner Haseloff besucht Ausgrabungsstätte in Helfta

Landesarchäologe Harald Meller, Ministerpräsident Reiner Haseloff und Projektleiter Felix Biermann (v.r.) an der Grabungsstelle.

Eisleben - „Diese Grabung verdanken wir nur dem Ministerpräsidenten“, sagte Landesarchäologe Harald Meller. Dieser habe immer wieder nach Helfta und dem Standort der Radegundekirche gefragt. Mittlerweile läuft seit Anfang Mai eine Forschungsgrabung des Landesamtes auf der Kleinen Klaus in Helfta - und das Team unter Leitung von Felix Biermann hat bereits spektakuläre Funde gemacht. Unter anderem ein romanisches Metallkreuz aus der berühmten Werkstatt von Limoges.

Spektakulärer Fund: ein romanisches Metallkreuz. (Foto: Müller)

Bewirtschaftung von Wallfahrern in einer Klause

Über die ersten Ergebnisse informierte sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch vor Ort. Unter den Teilnehmern war auch Hans Herrmann, dessen Vater Joachim Herrmann erstmals die Kleine Klaus als Standort der Königspfalz und der Kirche ins Gespräch gebracht hatte. „Das hat sich nun bestätigt“, so Landesarchäologe Meller. Das Grabungsteam hat nicht nur die von Otto I. gestiftete, ungewöhnlich große Basilika entdeckt, sondern auch Spuren einer Klause. Dort seien Wallfahrer bewirtet worden, so Projektleiter Biermann. „Wann ist denn das letzte Bier ausgeschenkt worden?“, fragte Haseloff, der sich sehr interessiert und sachkundig zeigte. Mit der Reformation, antwortete Biermann, seien die Pilgerfahrten zu Ende gegangen. (mz)