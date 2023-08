Bei mindestens sechs parkenden Autos in Eisleben sind in der Nacht zu Sonntag die Autoscheiben eingeschlagen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Was alles gestohlen wurde und wo die Autos standen.

Eisleben/MZ - Im Stadtgebiet in Eisleben sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in parkende Pkw eingedrungen. Sie zerstörten dabei Autoscheiben. Bislang seien der Polizei sechs Fälle gemeldet worden, so Polizeisprecherin Antje Hoppen.