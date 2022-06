Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen im Landkreis Mansfeld-Südharz verletzt

Eisleben/dpa - Bei Unfällen im Landkreis Mansfeld-Südharz sind am Samstag zwei Motorradfahrer und eine Sozia verletzt worden. Am Samstagabend kam es in Eisleben zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei der Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden.

Am Nachmittag waren zwei Motorräder auf der L236 in Richtung Hayn unterwegs, wie es weiter hieß. Einer der Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen - und der Fahrer hinter ihm fuhr auf. Eine Sozia wurde schwer verletzt, einer der Motorradfahrer leicht. Sie mussten zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.