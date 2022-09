Mehr als 1.000 Bewerbungen zur Eisleber Wiese Wie das größte Volksfest in Mitteldeutschland organisiert wird

Die Eisleber Wiese ist angeblich das größte Volksfest in Mitteldeutschland. Marktmeister Siegmund Michalski und sein Team fangen ein Jahr vorher mit den Vorbereitungen an. Was alles dazu gehört.