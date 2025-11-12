Fast-Food-Kette Für eine Million Euro - Wie der neue Chef McDonald's in Eisleben umgestalten will

Ab 1. Dezember hat die McDonald's-Filiale in Eisleben einen neuen Chef: Kenny Kraft will die Fast-Food-Filiale in der Lutherstadt für eine Million Euro umgestalten. Im Gespräch verrät er auch, was die schwierigsten Aufgaben als Franchisenehmer bei einem Schnellrestaurant sind.