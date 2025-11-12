weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Fast-Food-Kette Für eine Million Euro - Wie der neue Chef McDonald's in Eisleben umgestalten will

Ab 1. Dezember hat die McDonald's-Filiale in Eisleben einen neuen Chef: Kenny Kraft will die Fast-Food-Filiale in der Lutherstadt für eine Million Euro umgestalten. Im Gespräch verrät er auch, was die schwierigsten Aufgaben als Franchisenehmer bei einem Schnellrestaurant sind.

Von Joel Stubert Aktualisiert: 14.11.2025, 08:30
Kenny Kraft (rechts) wird ab Dezember Filialleiter bei McDonald’s in Eisleben. Seine Frau Martina Kraft (links) ist auch im Konzern angestellt. Die bisherige Franchisenehmerin Anastasia Gogberashvili (Mitte) übernimmt McDonald’s-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Kraft

Eisleben/MZ. - „Natürlich esse ich jeden Tag etwas bei McDonald’s“, sagt Kenny Kraft. „Meistens einen kleineren Burger wie den Cheeseburger.“ Aber auch einen Kaffee oder eine Cola sei immer drin.