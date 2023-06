Betrug am Telefon

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Wieder ist ein Senior in Mansfeld-Südharz auf einen Betrüger hereingefallen. Diesmal wurde ein 78-jähriger Mann aus dem Südharz per Telefon aufgefordert, seine Wertsachen und die Geldkarte mit dem dazugehörigen PIN in einem Kochtopf vor seine Haustür zu stellen.