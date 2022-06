Marco Steckel (SPD): Mehr Geld für die Kommunen

Marco Steckel • 49 Jahre alt • ledig • geboren in Wippra • lebt in Hettstedt • SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Hettstedt, seit 1999 Mitglied des Stadtrats • 1998-2002 bereits Landtagsabgeordneter • arbeitet als Leiter einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt in Dessau

(Foto: SPD)