Kommunale Kindertagesstätten Mansfelder Grund-Helbra: Volkssolidarität und Arbeiterwohlfahrt wollen Häuser übernehmen

Die Volkssolidarität und die Arbeiterwohlfahrt streben in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra eine Übernahme der Kindertagesstätten an. Welche Gründe dahinter stecken.

Von Daniela Kainz 12.11.2025, 15:00
Der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Werden die drei kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in Zukunft von einem freien Träger geführt? Um diese Frage dreht sich ein Grundsatzbeschluss, der den Ratsmitgliedern zur Entscheidung vorliegt.