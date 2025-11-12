Die Volkssolidarität und die Arbeiterwohlfahrt streben in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra eine Übernahme der Kindertagesstätten an. Welche Gründe dahinter stecken.

Helbra/MZ. - Werden die drei kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in Zukunft von einem freien Träger geführt? Um diese Frage dreht sich ein Grundsatzbeschluss, der den Ratsmitgliedern zur Entscheidung vorliegt.