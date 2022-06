Mansfeld Südharz zahlte über fünf Millionen Euro Unterhaltsvorschuss

2021 war ein teures Jahr: In 1.823 Fällen musste „Vater Staat“ einspringen.

Eisleben/MZ - So viel Unterhaltsvorschuss wie im vergangenen Jahren zahlte der Landkreis Mansfeld-Südharz noch nie aus: 5.133.742 Euro waren es im gesamten Jahr. Und zwar waren es insgesamt 1.823 sogenannte Zahlfälle. Hier kommt das unterhaltspflichtige Elternteil nicht oder nicht in vollem Umfang seinen Unterhaltsverpflichtungen nach und „Vater Staat“, also das Jugendamt, springt ein.