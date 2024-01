Während im ganzen Land wie schon am Mittwoch Blockaden an den Auffahrten zu den Autobahnen geplant sind, wird Mansfeld-Südharz ausgespart. Die Rettungskräfte sollen ungehindert das Hochwassergebiet erreichen.

Eisleben/MZ. - Für Freitag sind im Rahmen der bundesweiten Bauernproteste erneute Blockaden an den Autobahnauffahrten im Land Sachsen-Anhalt angekündigt. „Von 7.30 bis 13 Uhr sind Autobahnauffahrten gesperrt. Betroffen sind die Autobahnen 9, 14, 38 und 143“, war von Ulrike Diener, Sprecherin der Polizeiinspektion in Halle, zu erfahren.

„Es ist mit einem höheren Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten um die Autobahnen zu rechnen. Autofahrer sollten sich darauf einstellen und mehr Zeit einplanen. Die Bundesautobahnen können grundsätzlich an allen Anschlussstellen verlassen werden.“

Rücksicht auf die Einsatzkräfte im Hochwassergebiet

Auch an diesem fünften Protesttag werde wie bereits bei den Blockaden der Autobahnauffahrten am Mittwoch Mansfeld-Südharz mit Rücksicht auf die Einsatzkräfte im Flutgebiet an der Helme der Raum Mansfeld-Südharz von den Protesten ausgenommen, kündigte Karsten Scheffler an.

Der Landwirt aus Bösenburg vertritt den Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland (LSV). In MSH werde es am Freitag ein Mahnfeuer an der Autobahnbrücke bei Wolferstedt geben, sagte er.