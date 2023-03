Erdeborn - Für den Erdeborner Männerchor steht fest: Es wird das letzte große Frühlingskonzert dieser Art, das die Sänger am 16. April um 14.30 Uhr in der Klosterkirche St. Marien in Eisleben geben werden. „Es ist schwer, uns musikalisch zu verabschieden“ bedauert Gunter Lehmann zutiefst, „aber wir sind alle in einem Alter, wo wir kräftemäßig nicht mehr zwei Stunden am Stück singen können“, ergänzt der Vereinsvorsitzende mit Wehmut.

