Hotelbetreiberin Antje Deckert und regionale Händler sowie Gewerbetreibende laden erstmals zum „Hochzeits- und Festtagsrausch“ ein. Was die Besucher dort erwartet.

Männerballett zeigt Mode beim Gala-Abend in Eisleben

Susanne Schwarzer, Inhaberin von „Mode Stöhr“ am Eisleber Plan, hat den Gala-Abend mitinitiiert.

Eisleben/MZ - Die erste Idee war eine Art Messe rund um Hochzeiten und andere Feierlichkeiten – und zwar mit regionalen Händlern und Gewerbetreibenden. „Wir möchten ja, dass die Leute vor Ort kaufen und nicht immer nur online“, sagt Antje Deckert. Sie betreibt seit 2018 – neben dem Hotel am Katharinenstift – das Hotel an der Klosterpforte in Helfta.