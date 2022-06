Mann stiehlt Kindern in Eisleben die Handys

Die Polizei sucht einen Mann, der in Eisleben Handys von Jugendlichen gestohlen haben soll.

Eisleben - Zwei Handys im Wert von insgesamt rund 1.300 Euro hat ein Unbekannter am späten Dienstagnachmittag in Eisleben erbeutet. Der Mann soll vier Kinder und Jugendliche, zwischen 12 und 15 Jahren alt, gegen 17 Uhr auf der Gerbstedter Chaussee angesprochen und diese aufgefordert haben, ihre Jacken- und Hosentaschen zu leeren, so Polizeisprecherin Steffi Schwan.