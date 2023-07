Ein Mann schlägt in Eisleben am Freitagabend einem anderen im Streit eine Bierflasche auf den Kopf.

Mann schlägt in Eisleben einem anderen eine Bierflasche auf den Kopf

Eisleben/MZ - Im Bereich des Schloßplatzes/Poststraße traf am Freitag gegen 20 Uhr ein 30-Jähriger auf einen Bekannten und es kam nach bereits in der Vergangenheit stattgefunden Streitigkeiten zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Der betrunkene Kontrahent schlug laut Polizei dem 30-Jährigen in der weiteren Folge eine Bierflasche gegen den Kopf. Dieser wurde leichtverletzt und vor Ort ambulant behandelt. Der Beschuldigte war vom Tatort geflüchtet. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.