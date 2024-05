Ein Mitarbeiter eines Zugunternehmens ist von einem Mann am Bahnhof in Benndorf gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden.

Mann schlägt Bahnmitarbeiter am Bahnhof in Benndorf ins Gesicht

Benndorf/MZ. - Am Bahnhof Benndorf ist ein Mitarbeiter eines Zugunternehmens auf dem Bahnsteig von einem Mann angegriffen worden. Wie der Attackierte der Polizei mitteilte, hatte der Angreifer ihn beim Umsteigen in den Zug von hinten gestoßen und grundlos ins Gesicht geschlagen. Beide fuhren mit den Zug nach Hettstedt, wo die benachrichtigte Polizei den Beschuldigten am Bahnhof feststellen und identifizieren konnte. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Behandlung ab, so die Polizei.