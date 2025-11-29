weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Festnahme in der Nacht: Mann randaliert in Hettstedter Gemeinschaftsunterkunft und dringt auf Grundstück ein

Polizei nimmt in Hettstedt 43-Jährigen nach Hausfriedensbruch in einem Wohngebiet über Nacht in Gewahrsam.

29.11.2025, 11:41
In Hettstedt hat die Polizei einen Mann zur Verhinderung weiterer Taten über Nacht in Gewahrsam genommen.
In Hettstedt hat die Polizei einen Mann zur Verhinderung weiterer Taten über Nacht in Gewahrsam genommen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hettstedt/MZ. - Einen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Hettstedter Lindenweg hat die Polizei Freitagnacht in so genannten Verhinderungsgewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle wurden die Beamten zunächst am Freitagabend in den Lindenweg gerufen, weil der alkoholisierte Mann dort massiv Ärger machte.