Polizei nimmt in Hettstedt 43-Jährigen nach Hausfriedensbruch in einem Wohngebiet über Nacht in Gewahrsam.

Hettstedt/MZ. - Einen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Hettstedter Lindenweg hat die Polizei Freitagnacht in so genannten Verhinderungsgewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle wurden die Beamten zunächst am Freitagabend in den Lindenweg gerufen, weil der alkoholisierte Mann dort massiv Ärger machte.