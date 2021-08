Mann bei Wohnhausbrand in Eisleben verletzt

In Eisleben ist es am Samstag aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand gekommen.

Eisleben/MZ - Bei einem Wohnhausbrand am Samstagnachmittag in der Grabenstraße in der Lutherstadt Eisleben ist nach MZ-Informationen, die von der Polizei bestätigt wurden, ein Mann verletzt worden. Wie es heißt, wurde er zunächst vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Feuer in dem Wohnhaus gekommen ist, steht noch nicht fest. Auch nicht das Ausmaß des Schadens. Die Feuerwehren aus Eisleben und Helfta sind vor Ort. Die Grabenstraße musste zunächst komplett gesperrt werden.