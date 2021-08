Mallorcaparty und Geburtstagsfeier in der Eisleber Gartensparte „Thälmann“ geplant

Eisleben/MZ - 100 Jahre alt wurde die Eisleber Gartensparte „Thälmann“ im vergangenen Jahr. Der Corona-Pandemie geschuldet, sagte man jedoch die Geburtstagsparty ab. „In diesem Jahr aber können wir uns treffen“, freut sich Rolf Lange. Für den Eisleber und seine Familie ist der Garten in der Anlage am Schulgartenweg ein zweites Zuhause, so wie auch schon für viele Kleingärtner vor ihm.

Allerlei Veränderung in 100 Jahren Gartensparte

Am 28. August vor einhundertundeinem Jahr wurde die Anlage begründet, weiß Lange. Die Flächen, auf denen die Kleingärtner wirtschafteten, haben zuvor zur Gärtnerei Holzapfel gehört. 36 Parzellen mit jeweils rund 200 Quadratmetern wurden abgesteckt und dann konnte losgebuddelt und gepflanzt werden. Die Lauben, die damals üblich waren, boten mit ihren gerade mal sechs Quadratmetern nur Raum für die Gartengeräte und um sich mal schnell unterzustellen, wenn man von einem Regen überrascht wurde. „Eine solche Laube steht noch in der Anlage“, freut sich Lange. Freilich werde die längst nicht mehr von einem Gartenfreund genutzt. In den 100 Jahren habe sich eine Menge geändert. Nicht nur die Größe der Lauben. „Zu DDR-Zeiten waren wir angehalten, Obst und Gemüse anzubauen und an die Verkaufsstellen abzugeben“, erinnert sich Lange.

Damals sei auch sein Garten viel intensiver bewirtschaftet worden als heute. Aber natürlich wisse er selbst angebaute Produkte zu schätzen, genauso wie die Erholung in seiner grünen Oase. Die Erholung sei mittlerweile in den Vordergrund getreten bei denjenigen, die sich für einen der 48 Gärten der Thälmannsparte interessieren. Auch wenn es längst nicht mehr so streng reglementiert sei, achte man doch darauf, dass die Gärten nicht nur Rasen und eine Laube beinhalten, sondern auch bewirtschaftet werden, so Lange. Und natürlich schätze man die geselligen Zusammenkünfte.

Mallorca-Party und Geburtstagsfeier geplant

Die erste Gelegenheit, bei Michael Sibilak einzukehren und mit den Gartenfreunden zu feiern, bietet sich mit der Mallorca-Party, die am Samstag, 14. August stattfinden soll. Sibilak, der auch als Wirt der Wimmelburger Gaststätte „Zur Hüneburg“ bekannt ist, bewirtschaftet seit diesem Jahr auch das Vereinsheim. 19 Uhr soll die Party, bei der ein Mickie-Krause-Double durchs Programm führen wird, am Samstag beginnen. Es spielt die Disco „Explosion“. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist frei.

14 Tage später lädt dann der Verein zu seiner 101. Geburtstagsfeier auf seine Festwiese ein. Lange freut sich schon sehr auf die Veranstaltung, zu der man eine Mittelaltergruppe erwarte, die ein Schauprogramm und Kurzweil für die jüngsten Gäste biete. Eine Gulaschkanone werde vor Ort sein. Es gebe Tanz am Abend mit „Best Music“. „Wir haben alle die engagiert, die uns auch in den vergangenen Jahren schon als Verein unterstützt haben“, sagt Lange. „Nicht nur das Publikum wartet darauf, dass es endlich auch wieder Veranstaltungen gibt.“ Unter freiem Himmel und unter Beachtung der Hygieneregeln sei das auch kein Problem, findet Lange und bittet um Kartenreservierungen für den Abend beim Wirt oder bei ihm.