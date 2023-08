Peter Schuster bereitet mit Erfolg junge Sportler in Helbra auf ihre Wettkämpfe vor. Seine zweite große Leidenschaft ist das Malen. Seine Kunstwerke können am 19. August bei der Veranstaltung „Kunst & Boxen“ bewundert und auch erworben werden.

Helbra/MZ - Geht Peter Schuster in diesen Tagen in das Helbraer Trainingszentrum in der Minnastraße, betritt er die Räume nicht in erster Linie als Boxtrainer. Das ist ungewöhnlich. Denn der 69-Jährige trainiert immerhin dort schon seit Jahren den hoffnungsvollen und erfolgreichen Nachwuchs des Helbraer Boxclubs. Doch seine zweite große Leidenschaft – das Malen – rückt im Moment in den Vordergrund.