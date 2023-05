Der Lutherweg in Sachsen-Anhalt ist bislang 450 Kilometer lang und wird jetzt auf 530 Kilometer erweitert. Mittlerweile gibt es Lutherwege in sieben Bundesländern.

Eisleben/MZ - Der Lutherweg in Sachsen-Anhalt wird erweitert: Der neue, 80 Kilometer lange Streckenabschnitt des Pilger- und Wanderweges verbindet künftig die Lutherstadt Eisleben und Naumburg. Zur feierlichen Eröffnung am Mittwoch, 24. Mai, in Zscheiplitz bei Freyburg/Unstrut (Burgenlandkreis) wird unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) als Schirmherr des Lutherwegs Sachsen-Anhalt erwartet.