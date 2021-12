Lutherstadt Eisleben will Klimaschutzmanager einstellen

Eisleben/MZ - So knapp geht es im Eisleber Stadtrat selten zu: Mit nur einer Stimme Mehrheit ist jetzt beschlossen worden, beim Bund die Einstellung eines Klimaschutzmanagers zu beantragen. Dieser soll in den nächsten zwei Jahren ein Klimaschutzkonzept für die Lutherstadt und ihre Ortsteile erarbeiten.

Laut Stadtverwaltung sei das künftig die Grundlage, um Städtebaufördermittel zu bekommen. Die Kosten für den Klimaschutzmanager können für finanzschwache Kommunen zu 100 Prozent gefördert werden. „Wir sollten dem Beispiel anderer Kommunen folgen“, so Bürgermeister Carsten Staub (parteilos). In der Gemeinde Mansfelder Grund-Helbra ist bereits ein Klimamanager tätig, auch Mansfeld und Hettstedt wollen einen einstellen.

In Eisleben stimmten vor allem Mitglieder der Fraktionen SPD/Grüne/FFW/FBM und AfD gegen die Vorlage. Unterstützung kam von den Fraktionen CDU/FDP und Die Linke/Die Partei. „Das wird in keinem Fall ein Nachteil für die Stadt sein“, so Hans Köhler (Die Linke). Thomas Fischer (CDU) sagte, er halte es für sinnvoll, jemanden zu beschäftigen, der zu 100 Prozent gefördert werde und sich ausschließlich mit dem Thema Klimaschutz befasse. Andreas Dümmler (AfD) bezweifelte dagegen, dass in zwei Jahren ein Klimakonzept erarbeitet werden könne. Stefan Gebhardt (SPD) befürchtet, dass der Klimamanager nach Ablauf der Förderung in die Verwaltung übernommen werde.