Luthermuseen müssen Programm in den Herbstferien kürzen

Eisleben/Mansfeld/MZ/SBU - In der kommenden Woche beginnen in Sachsen-Anhalt bereits wieder die Herbstferien. Bei den Luthermuseen hatte man sich für die zwei Wochen an den Standorten Eisleben und Mansfeld bereits ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche ausgedacht.

Film-Workshop findet statt

Allerdings muss dieses nun unfreiwillig gekürzt werden: Denn die vom 24. bis 28. Oktober angedachte „Herbstwerkstatt“ im Museum „Luthers Elternhaus“ in Mansfeld muss krankheitsbedingt abgesagt werden, wie Katharina Bautz, verantwortlich für Onlinekommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei den Luthermuseen, mitteilt.

Weiterhin stattfinden soll dagegen das Angebot, welches in „Luthers Sterbehaus“ in Eisleben geplant ist. Vom 1. bis 4. November findet dann der Workshop „Digitales Storytelling“ statt. Dieser richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren, die ein großes Interesse an der Erstellung von Filmen haben.

„Dabei entstehen Spielfilme, Musikvideos, Interviews mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region, Actionvideos, Erklärfilme oder Trickfilme, die abschließend auf Youtube veröffentlicht werden“, kündigt Nina Mütze, Pressesprecherin der Luthermuseen, an.

Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dabei jeweils zwischen 10 und 16 Uhr alle Schritte des Produktionsablaufs von der Drehbucherstellung über das Filmen bis hin zur Nachbereitung und der Veröffentlichung erlernen, heißt es weiter.

Durchgeführt wird der Workshop vom Verein „Das Nest“ und dem Jugend- und Medienzentrum Wettin. Dank einer Förderung durch „Meinland - Zeit für Zukunft“ der Türkischen Gemeinde in Deutschland im Rahmen des Bundesprogrammes „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“ kann der Workshop zudem kostenfrei angeboten werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

›› Anmeldung für den Workshop unter Tel. 03475/7 14 78 23 oder per E-Mail an [email protected]