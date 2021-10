Lkw auf der Spur: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver in Thondorf

Thondorf/MZ/fs - Ein Motorradfahrer ist am frühen Freitagabend im Gerbstedter Ortsteil Thondorf verunglückt. Nach Angaben des Kradfahrers kam ihm in einer Kurve in der Hettstedter Straße ein Lkw mit Silo-Anhänger auf seiner Fahrspur entgegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Versuch, dem Lkw auszuweichen, stürzte der Motorradfahrer.

Der Lkw sei, ohne anzuhalten, in Richtung Siersleben weitergefahren. Zu ihm gibt es bislang keine weiteren Angaben. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnisstand hat er zum Glück jedoch nur leichtere Verletzungen erlitten. Angaben zum Alter des Mannes machte die Polizei nicht