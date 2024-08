Bei einem Unfall in Eisleben ist eine Frau in einem Linienbus schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte eine Gefahrenbremsung durchführen müssen.

Eisleben/MZ. - Schwere Kopfverletzungen hat eine 48-jährige Frau bei einer Fahrt mit einem Linienbus in Eisleben erlitten. Laut Mitteilung der Polizei war der Bus am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als plötzlich ein Kind an einer Fußgängerampel bei Rot über die Straße gelaufen sei. Der Fahrer habe deshalb eine Gefahrenbremsung durchführen müssen. Dabei sei die Frau im Bus mit dem Kopf gegen eine Querstange gestoßen und habe sich schwer verletzt, so die Polizei. Das Kind habe sich vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt.