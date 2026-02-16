Während bundesweit über „Lifestyle-Teilzeit“ gestritten wird, zeigt ein Blick nach Mansfeld-Südharz eine ganz andere Wirklichkeit: Mehr als jeder dritte Beschäftigte arbeitet hier Teilzeit – oft aus purer Notwendigkeit. Zwei Frauen aus der Region erzählen, warum sie ohne flexible Arbeitszeiten weder Familie noch Beruf stemmen könnten.

Eisleben/MZ - Während die Bundespolitik über „Lifestyle-Teilzeit“ und eine neue Arbeitsmoral debattiert, ist Teilzeit in Mansfeld-Südharz gelebte Realität, aber in den seltensten Fällen aus Lifestylegründen: Mehr als jeder dritte Beschäftigte im Landkreis arbeitet nicht mehr Vollzeit. Hinter der Statistik der Bundesagentur für Arbeit stehen individuelle Schicksale und bewusste Entscheidungen. Insbesondere prägen Frauen mit einer Quote von über 56 Prozent das Gesicht der Teilzeit in Mansfeld-Südharz. Wir haben mit zwei Frauen aus der Region gesprochen, die erklären, warum die aktuelle politische Debatte an ihrer Wirklichkeit vorbeigeht.