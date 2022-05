Lichtblick in Mansfeld-Südharz: Eisleben hält an Weihnachtsmarkt fest

Nach Absagen in der Region: Eisleben hält an der Veranstaltung fest - mit Hygieneregeln, ohne Bühne und ohne „Advent in Luthers Höfen“.

Der Eisleber Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr etwas anders aussehen als in der Vergangenheit.

Eisleben/MZ - Vielerorts stehen die Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Situation auf der Kippe oder sind bereits abgesagt worden. So fallen in Mansfeld-Südharz unter anderem die Veranstaltungen in Hettstedt, dem Seegebiet und Helbra aus. Auch in der Kreisstadt Sangerhausen wird es statt eines Marktes nur ein Weihnachtsshopping geben. Die Lutherstadt Eisleben dagegen hält an ihrem Weihnachtsmarkt fest, der wie geplant vom 4. bis zum 19. Dezember stattfinden soll.