Kurz vor sieben Uhr hat eine Passantin in der Bösen Sieben in Eisleben einen leblosen Mann entdeckt.

Passantin entdeckt toten Mann in der Bösen Sieben in Eisleben

Ermittler am Fundort an der Landwehr in Eisleben

Eisleben/MZ - Tragischer Fund in Eisleben: Eine Passantin hat einen toten Mann am Mittwochmorgen kurz vor sieben Uhr in der Bösen Sieben an der Landwehr in der Nähe der Größlerstraße in Eisleben entdeckt. Nach Angaben der Polizei soll er im Bachlauf mit seinem Fahrrad gelegen haben.