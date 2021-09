Eisleben/DUR/AWe/MZ - In der Gerbstedter Chaussee in Eisleben ereignete sich am Dienstagabend ein Hausbrand. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, fing das erste Obergeschoss sowie das Dachgeschoss einer leerstehenden Villa Feuer. Die Beamten wurden gegen 20.35 Uhr informiert.

Die Feuerwehr war bis in die späten Nachtstunden im Einsatz um den Brand zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über die WarnApp NINA gewarnt und dazu angehalten Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Flammen schlugen aus dem Dach und aus den Fenstern (Foto: Marvin Matzulla)



Insgesamt waren 8 Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Eisleben über 3 Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Kenntnissen niemand.