Iraner (27) hat in Asylbewerberunterkunft in Eisleben Afghanen (21) erstochen. Warum auch nach dem zweiten Prozess zu dem Fall Revision eingelegt worden ist.

Halle/Eisleben/MZ - Auch das zweite Urteil zu einer blutigen Gewalttat im Oktober 2021 in Eisleben ist noch nicht rechtskräftig geworden. Das Landgericht Halle hatte in der vergangenen Woche einen 27-jährigen Iraner wegen Schuldunfähigkeit vom Vorwurf des Mordes und der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung ordnete das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.