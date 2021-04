Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Eisleben/Sangerhausen

Die Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt startet ab diesem Mittwoch eine crossmediale Kampagne, um die örtlichen Verkehrswachten bei der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern zu unterstützen. Ziel der Verkehrswachten ist es, den Straßenverkehr sicherer zu gestalten sowie die Unfallzahlen zu senken. Mit der Kampagne möchte die Landesverkehrswacht auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen. Durch Nennung der konkreten Unfallzahlen aus den letzten Jahren sollen die Menschen dafür sensibilisiert werden, wie wichtig die Verkehrssicherheit ist. Neben reinen Printmedien wie Flyer sind auch Online-Anzeigen in sozialen Netzwerken und weitere Aktionen geplant.

Marcel Winkler, Ausbildungsleiter der Kreisverkehrswacht Mansfeld-Südharz in Eisleben, begrüßt die Recruiting-Kampagne der Landesverkehrswacht: „Wir bräuchten noch fünf zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter, die bei uns für Entlastung sorgen könnten“, sagt Winkler. Momentan dümpele man so vor sich hin. Unter den derzeit 24 Mitgliedern seien vier bis fünf aktive Mitglieder dabei, die ehrenamtlich aushelfen. Um diese zu entlasten habe man in der Vergangenheit bereits versucht, junge Menschen über den Bundesfreiwilligendienst für die Verkehrswacht zu gewinnen. Dies habe aber nur mit eher mäßigem Erfolg geklappt, da sich nur sehr wenige gemeldet hätten, so der Ausbildungsleiter.

Jugendverkehrsschule macht Grundschüler fit für den Straßenverkehr

Der Großteil der Arbeit bestehe aus der Jugendverkehrsschule. Dazu betreibe man neben dem Verkehrsgarten in Eisleben seit dem vergangenen Jahr auch den Verkehrsgarten in Wallhausen. „Hier werden Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse sattelfest für den Straßenverkehr gemacht“, sagt Winkler. Während den praktischen und theoretischen Übungen erlernten die Schüler unter anderem die Bedeutung der Verkehrszeichen und die Vorfahrtsregeln. Zudem könnten sie dabei ihre Fahrtechniken mit dem Fahrrad verbessern. Abschließend gebe es noch theoretische und praktische Übungen zur Vorbereitung auf die Fahrradprüfung, die die Schüler im Rahmen der Jugendverkehrsschule ablegen, erläutert der Ausbildungsleiter. Zudem biete man auch Veranstaltungen zur sicheren Verkehrsteilnahme für Senioren oder Fahranfänger an. (Roman Fürst)