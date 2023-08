Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Ein kleiner Junge sitzt zwischen den Büchern in der „Thalia“-Buchhandlung in Eisleben. In seiner Hand hält er eine Packung der beliebten Pokémon-Karten. Kostenpunkt wenige Euro. „Ich denke, er war um die neun Jahre alt und gerade im Inbegriff, die Folie aufzureißen und sich eine Karte einzustecken“, erinnert sich Laura Dittrich, angehende Buchhändlerin in dem Geschäft am Markt in der Lutherstadt, an diese Situation zurück. „Ich habe ihn angesprochen. Er ist dann ohne die Karte aus dem Laden gerannt“, so Dittrich.