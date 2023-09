Eisleben/MZ - Nach kurzer Flucht ist ein Ladendieb von der Polizei gestellt worden, der zuvor in einem Einkaufsmarkt in der Friedensstraße in Eisleben Alkohol und Tabakwaren entwendet hatte. Das Diebesgut im Wert von fast 100 Euro wurde aufgefunden und an den Eigentümer übergeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-jährigen polizeibekannten Mann wurde eingeleitet.